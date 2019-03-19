Впервые только вдвоем: Кейт Миддлтон и королева Елизавета II вместе вышли в свет (фото)

Герцогиня Кембриджская и ее Величество посетили королевский колледж Лондона.

Супруга принца Уильяма Кейт, которая на днях вместе с мужем приняла участие в параде ко Дню святого Патрика, впервые за восемь лет осуществила выход в свет только вдвоем с королевой Елизаветой II.

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Кейт и Елизавета II только в компании друг друга посетили Королевский колледж Лондона по случаю открытия отремонтированного корпуса Bush House в кампусе Strand, где теперь представлены новейшие средства обучения.

Королева является патроном этого колледжа и уже посещала этот кампус ранее - в 2002 и 2012 годах.

Для своего выхода 37-летняя Кейт Миддлтон выбрала серое твидовое платье-пальто от Catherine Walker. Свой образ она дополнила темными плотными колготками, черными туфлями, клатчем в тон обуви и маленькой шляпкой.

Королева в свою очередь, традиционно появилась в ярком наряде. Елизавета II появилась перед публикой в нежно-розовом пальто от Stewart Parvin, которое дополнила шляпой в тон, а также черными перчатками и небольшой сумочкой.

Напомним, в отличие от Кейт, жена принца Гарри Меган уже была удостоена чести посетить официальное мероприятие вдвоем с королевой.