Звезда сериала "Очень странные дела" встречается с 16-летним сыном Бекхэмов - СМИ

Мать Ромео Виктория Бекхэм одобрила выбор сына и дала свое согласие на их роман.

Звезда американского сериала "Очень странные дела", 15-летняя актриса Милли Бобби Браун встречается с 15-летним сыном Девида и Виктории Бекхэмов Ромео.

Пара познакомилась ещё в 2016 году на благотворительном концерте к 70-летию ЮНИСЕФ, на котором Милли вручала награду Девиду Бекхэму, сообщает Daily Mail. Однако отношения между молодыми людьми завязались совсем недавно.

Мать Ромео Виктория Бекхэм одобрила выбор сына и дала свое согласие на их роман.

Ромео сейчас активно занимается теннисом, до сих пор ни с кем еще публично не встречался. А вот для преуспевающей актрисы Милли Бобби Браун это уже не первый роман. В прошлом году у нее были отношения с 15-летним певцом Джейкобом Сарториусом. Пара рассталась летом прошлого года, но им удалось сохранить дружеские отношения.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году старшего сына Виктории и Дэвида Бекхэм признали "моделью года".