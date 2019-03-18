Впервые в истории Instagram: странный ролик Леди Гаги набрал миллиард просмотров (видео)

Слово Gaga, записанное музыкальным языком, артистка сделала как раз на день влюбленных.

Американская певица Леди Гага установила рекорд в соцсети. Наверное, больше удивляет содержание того самого видео, которое взорвало Instagram и всего за месяц набрало более миллиард просмотров.

Дело в том, что самым популярным за всю историю Instagram стал ролик, на котором Леди Гага демонстрирует свою «музыкальную татуировку», пишет Elle.

Слово G A G A, записанное музыкальным языком, артистка сделала как раз на день влюбленных. Как призналась звезда, сначала они с мастером забыли нарисовать пятую строку нотного стана из-за большого количества выпитой текилы. Но мастер исправил ситуацию.

Как сообщал УНИАН, в этому году певица получила свой первый "Оскар" за композицию к фильму "Звезда родилась".