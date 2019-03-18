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Умер автор музыки к фильму "Криминальное чтиво" Дик Дейл

09:20, 18 марта 2019
Мир
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Большую известность музыканту принес сингл Misirlou к фильму "Криминальное чтиво" \ фото из открытых источников

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Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на музыканта Сэма Болла. Причины смерти пока не называются.

Большую известность музыканту принес сингл Misirlou, написанный к фильму Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Всего Дик Дейл (настоящее имя Ричард Энтони Монсур) выпустил 11 альбомов. Также он снимался в сериалах, фильмах и ток-шоу. В частности, он сыграл роли камео в одном из эпизодов сериала «Беверли-Хиллз 90210» и фильме «Американский вампир».

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Теги: #умер#музыкант