Умер автор музыки к фильму "Криминальное чтиво" Дик Дейл

Причины смерти пока не называются.

Американский гитарист Дик Дейл, которого считают родоначальником популярного в 60-х стиля серф-рок, умер в возрасте 81 года.

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Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на музыканта Сэма Болла. Причины смерти пока не называются.

Большую известность музыканту принес сингл Misirlou, написанный к фильму Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Всего Дик Дейл (настоящее имя Ричард Энтони Монсур) выпустил 11 альбомов. Также он снимался в сериалах, фильмах и ток-шоу. В частности, он сыграл роли камео в одном из эпизодов сериала «Беверли-Хиллз 90210» и фильме «Американский вампир».