В Великобритании начался марш сторонников Brexit

Протестующие планируют преодолеть расстояние в 435 километров и прибыть в Лондон до 29 марта.

Сторонники Brexit начали марш в поддержку выхода Британии из ЕС.

Об этом пишет Новое время со ссылкой на Associated Press.

Акция протеста началась в северо-восточной Англии. Около 100-200 участников акции планируют пройти маршем до Лондона. Активисты обвиняют британские власти в изменении сроков Brexit и выкрикивают лозунг: "Примите демократию".

Протестующие планируют преодолеть расстоянии в 435 километров и прибыть в Лондон к 29 марта. Участники отметили, что часть дороги они пройдут пешком, но также будут передвигаться транспортом.

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Напомним, что члены британской Палаты общин поддержали предложение премьера Терезы Мэй о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года. Чтобы это предложение одобрило ЕС, его должны поддержать все остальные 27 членов Евросоюза.

Напомним, что 12 марта парламент Великобритании проголосовал против соглашения об условиях выхода из Европейского Союза. На следующий день британские депутаты не поддержали выход страны из Евросоюза без соглашения.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.