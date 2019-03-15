Стало известно, сколько времени понадобится для просмотра последнего сезона "Иры престолов"

Только 2 серии будут длиться меньше часа.

Для просмотра шестого сезона популярного сериала "Игра престолов" целиком зрителям понадобится 7 часов 12 минут. Об этом стало известно, после того, как телеканал HBO рассекретил длину и даты выхода всех 6 серий. Только 2 серии будут длиться меньше часа, сообщает Variety. Самая длинная серия длится 1 час 22 минуты. Даты выхода серий "Игры престолов" 8 сезон 1 серия Премьера: воскресенье, 14 апреля Длительность: 54 минуты 8 сезон 2 серия Дата выхода: воскресенье, 21 апреля Длительность: 58 минут 8 сезон 3 серия Дата выхода: воскресенье, 28 апреля Ориентировочная продолжительность: 1 час 22 минуты 8 сезон 4 серия Дата выхода: воскресенье, 5 мая Ориентировочная продолжительность: 1 час 18 минут 8 сезон 5 серия Дата выхода: воскресенье, 12 мая Ориентировочная продолжительность: 1 час 20 минут 8 сезон 6 серия Дата выхода: воскресенье, 19 мая Ориентировочная продолжительность: 1 час 20 минут Как сообщал УНИАН, ранее HBO представили захватывающий трейлер к последнему сезону "Игры престолов".

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