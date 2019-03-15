Стало известно, сколько времени понадобится для просмотра последнего сезона "Игры престолов"
Для просмотра шестого сезона популярного сериала "Игра престолов" целиком зрителям понадобится 7 часов 12 минут.
Об этом стало известно, после того, как телеканал HBO рассекретил длину и даты выхода всех 6 серий. Только 2 серии будут длиться меньше часа, сообщает Variety. Самая длинная серия длится 1 час 22 минуты.
Даты выхода серий "Игры престолов"
8 сезон 1 серия
Премьера: воскресенье, 14 апреля
Длительность: 54 минуты
8 сезон 2 серия
Дата выхода: воскресенье, 21 апреля
Длительность: 58 минут
8 сезон 3 серия
Дата выхода: воскресенье, 28 апреля
Ориентировочная продолжительность: 1 час 22 минуты
8 сезон 4 серия
Дата выхода: воскресенье, 5 мая
Ориентировочная продолжительность: 1 час 18 минут
8 сезон 5 серия
Дата выхода: воскресенье, 12 мая
Ориентировочная продолжительность: 1 час 20 минут
8 сезон 6 серия
Дата выхода: воскресенье, 19 мая
Ориентировочная продолжительность: 1 час 20 минут
Как сообщал УНИАН, ранее HBO представили захватывающий трейлер к последнему сезону "Игры престолов".