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Стало известно, сколько времени понадобится для просмотра последнего сезона "Игры престолов"

18:29, 15 марта 2019
Мир
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Стали известны даты выхода серий &quot;Игры престолов&quot; / фото скріншот

Об этом стало известно, после того, как телеканал HBO рассекретил длину и даты выхода всех 6 серий. Только 2 серии будут длиться меньше часа, сообщает Variety. Самая длинная серия длится 1 час 22 минуты.

Даты выхода серий "Игры престолов"

8 сезон 1 серия

Премьера: воскресенье, 14 апреля

Длительность: 54 минуты

8 сезон 2 серия

Дата выхода: воскресенье, 21 апреля

Длительность: 58 минут

8 сезон 3 серия

Дата выхода: воскресенье, 28 апреля

Ориентировочная продолжительность: 1 час 22 минуты

8 сезон 4 серия

Дата выхода: воскресенье, 5 мая

Ориентировочная продолжительность: 1 час 18 минут

8 сезон 5 серия

Дата выхода: воскресенье, 12 мая

Ориентировочная продолжительность: 1 час 20 минут

8 сезон 6 серия

Дата выхода: воскресенье, 19 мая

Ориентировочная продолжительность: 1 час 20 минут

Как сообщал УНИАН, ранее HBO представили захватывающий трейлер к последнему сезону "Игры престолов".

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Теги: #сериал Игра престолов