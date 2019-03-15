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В СММ ОБСЕ назначили нового замглаву миссии

17:15, 15 марта 2019
Мир
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Антье Граве стала новым заместителем главы ОБСЕ / facebook.com/oscesmm

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Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в микроблоге Twitter.

"Антье Граве - новая заместитель председателя СММ ОБСЕ", - заявили в СММ.

Отмечается, что она получила значительный опыт в сфере предотвращения конфликтов и их разрешения в Афганистане, Пакистане, Йемене и на Гаити.

"Знания и опыт Антье будут способствовать усилиям миссии, направленным на урегулирование кризиса в Украине и вокруг нее", - отметили в СММ.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября британец Марк Этерингтон заступил на должность заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине после прекращения полномочий Александра Хуга.

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Теги: #СММ ОБСЕ