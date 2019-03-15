Число жертв массового расстрела в Новой Зеландии резко возросло, убийца задержан

После нападения были задержаны четыре человека — трое мужчин и одна женщина.

Число погибших при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии выросло до 49 человек.

Об этом сообщил глава полиции Майк Буш, передает CNN. По его словам, большая часть из них — 41 человек — умерли на месте.

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"Брентон (расстреливавший людей и снимавший это на видео - Ред.), по всей видимости, задержан. Полиция Новой Зеландии заявила, что один мужчина (белый, ближе к 30) уже обвинен в убийстве и других подозреваемых она не ищет. Завтра будет суд", - сообщает Telegram-канал Mash.

Премьер-министр страны Джасинда Ардерн ранее отметила, что задержанные придерживались экстремистских взглядов, но не попадали в поле зрения полиции.

После нападения были задержаны четыре человека — трое мужчин и одна женщина.

Как сообщал УНИАН, ночью 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками вошел в две местные мечети и расстрелял там людей. Все происходящее он снимал на GoPro.