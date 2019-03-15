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Число жертв массового расстрела в Новой Зеландии резко возросло, убийца задержан

11:05, 15 марта 2019
Мир
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Устроивший стрельбу Брентон Таррант / REUTERS

Об этом сообщил глава полиции Майк Буш, передает CNN. По его словам, большая часть из них — 41 человек — умерли на месте. 

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"Брентон (расстреливавший людей и снимавший это на видео - Ред.), по всей видимости, задержан. Полиция Новой Зеландии заявила, что один мужчина (белый, ближе к 30) уже обвинен в убийстве и других подозреваемых она не ищет. Завтра будет суд", - сообщает Telegram-канал Mash.

Премьер-министр страны Джасинда Ардерн ранее отметила, что задержанные придерживались экстремистских взглядов, но не попадали в поле зрения полиции. 

После нападения были задержаны четыре человека — трое мужчин и одна женщина. 

Как сообщал УНИАН, ночью 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками вошел в две местные мечети и расстрелял там людей. Все происходящее он снимал на GoPro.

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Теги: #смерть#Новая Зеландия#расстрел