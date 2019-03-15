"Слышал более 50 выстрелов": свидетель ужасного теракта в Новой Зеландии рассказал, как спасал свою жизнь

Теракт произошел сегодня ночью.

Один из свидетелей теракта в новозеландском городе Крайстчерч, в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек, слышал более полусотни выстрелов.

Об этом сообщает местное издание Nzherald.

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"Я просто бежал как можно быстрее через забор к Hagley Park, я не остановился. Выстрелы звучали как поп, поп, поп... Я слышал более 50 (выстрелов – ред.)", – рассказал свидетель-подросток.

Другой свидетель сказал, что он бежал, спасая свою жизнь, поскольку его друзья были застрелены в мечети.

Как сообщал УНИАН, ночью 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками вошел в две местные мечети и расстрелял там людей. Все происходящее он снимал на GoPro.