От порноактрисы к писательнице: Саша Грей отмечает 31 день рождения (видео)

14 марта Саше Грей исполняется 31 год.

Саша Грей прославилась как актриса фильмов для взрослых.

Однако сегодня она - известный ди-джей. Настоящее имя знаменитости - Марина Энн Хэнцис. Она стала звездой порно в 18 и проработала в индустрии 5 лет.

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У Саши Грей 19 наград за лучшие роли в порнолентах. С 2011 года знаменитость перестала сниматься в фильмах для взрослых. Саша сыграла в нескольких драматических картинах, а также снялась в клипе Эминема на трек «Space Bound».

Кроме того, звезда выпустила собственную коллекцию одежды под названием «Love». Бывшая порноактриса написала несколько книг, среди которых эротический роман. Саша коллекционирует виниловые пластинки - их у звезды несколько тысяч. Также она имеет активную гражданскую позицию, а также поддерживала Майдан в Украине.