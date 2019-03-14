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Без Меган Маркл и улыбается больше: принц Гарри появился сам на мероприятии в Лондоне

16:37, 14 марта 2019
Мир
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Принц Гарри присутствовал на конференции по исследованию психического здоровья ветеранов \ inquisitr.com

Возможно, герцогиня просто устала, ведь последние несколько дней выдались для нее очень насыщенными и поэтому сегодня принц Гарри посетил мероприятие сольно.

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Как сообщает ТСН, герцог Сассекский присутствовал на конференции по исследованию психического здоровья ветеранов в Кингс-колледж в Лондоне. Гарри был радостным, искренне улыбался, хотя многие поклонники пары заметили, что в присутствии жены он всегда более сдержан на эмоции.

Одет принц был в синий костюм, белую рубашку и галстук. Фотографы его сфотографировали во время беседы с гостями мероприятия. Вероятно, принц чувствовал себя более спокойно, когда рядом не было беременной жены.

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Теги: #принц Гарри и Меган Маркл