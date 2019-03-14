Опубликован второй трейлер новых «Мстителей» от Marvel (видео)

Капитан Марвел встретилась с Тором.

На официальном Youtube-канале Marvel Entertainment опубликован второй трейлер одного из самых ожидаемых кинокомиксов года – «Мстители: развязка».

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Новая часть станет продолжением "Войны бесконечности", в которой злодей Танос с помощью могущественного артефакта уничтожил половину населения Вселенной, включая многих супергероев.

Во второй трейлере показали, среди прочего, новые костюмы Мстителей, а также встречу Тора с новым супергероем киновселенной – Капитаном Марвел.

«Мстители: развязка» должны выйти в мировой прокат в конце апреля.