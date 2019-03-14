цей матеріал доступний українською

Опубликован второй трейлер новых «Мстителей» от Marvel (видео)

14:32, 14 марта 2019
Мир
74 0
В сети уже смотрят новый трейлер очередных "Мстителей" / Скриншот - Youtube, Marvel Entertainment

Читайте такжеВ сети назвали самые ожидаемые блокбастеры 2019 года

Новая часть станет продолжением "Войны бесконечности", в которой злодей Танос с помощью могущественного артефакта уничтожил половину населения Вселенной, включая многих супергероев.

Во второй трейлере показали, среди прочего, новые костюмы Мстителей, а также встречу Тора с новым супергероем киновселенной – Капитаном Марвел.

«Мстители: развязка» должны выйти в мировой прокат в конце апреля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фильм Marvel#фильм Мстители Marvel