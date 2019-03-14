Саше Грей - 31 год: легенда любителей клубнички и диджей отмечает день рождения (видео)

Сейчас Саша Грей продолжает свой творческий путь, как модель, киноактриса и профессиональный диджей.

Популярная американская порноактриса, известная также своим творчеством в сфере кинематографа, моды и музыки, Саша Грей сегодня празднует День рождения.

14 марта актрисе, настоящее имя которой Марина Энн Хэнцис, исполнился 31 год.

Родилась она, в городе Сакраменто, штат Калифорния. Там она получила среднее образование и поступила в колледж с сокращенной программой обучения. В колледже Марина Хэнцис посещала курсы кинематографа, танцев и актерского мастерства. Параллельно с учебой девочка подрабатывала в закусочной. Именно там она заработала $7 тысяч и в 2006 году, когда ей исполнилось 18 лет, уехала в Лос-Анджелес с намерением сделать карьеру в жанре фильмов для взрослых.

Изначально Хэнцис снималась под псевдонимом Анна Карина, взятым в честь звезды кино французской новой волны, а после взяла имя Саши Грей. Псевдоним Саши Грей не просто набор букв. Имя Саша в честь Саши Конецко, вокалиста группы KMFDM, а фамилию Грей - в честь шкалы сексуальной ориентации.

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За два с половиной месяца после своего 18-летия Саша Грей снялась в 33 фильмах adult-индустрии, а к декабрю 2010 года она их число превысило три сотни. В одном из интервью в тот период Саша Грей призналась, что в ее жизни было всего лишь шесть мужчин, тогда как в фильмах она имела контакт с 60 партнерами.

В 2011-м году в возрасте 22 лет Саша Грей объявила об окончании карьеры порнозвезды. За это время она получила множество наград «порно-оскаров» и была признала лучшей порноактрисой в самых разных номинациях.

Саша Грей известна еще и тем, что не стеснялась давать громкие интервью, рассказывая о сложной судьбе актрис фильмов для взрослых. Грей активно объясняла публике, в чем высокий смысл ее деятельности.

Также стоит отметить, что Саша Грей снялась в одном сериале и нескольких независимых фильмах, побывала участницей индастриал-рок-группы aTelecine, выпустила книгу собственных фотографий и написала эротический роман "Общество Джульетт".

Сейчас Саша Грей продолжает свой творческий путь, как модель, киноактриса и профессиональный диджей. И диджейство является основным ее занятием после того, как она перестала сниматься в фильмах для взрослых.

В качестве диджея Саша Грей посещала и Украину. В 2013 году она отыграла концерт в одесском клубе-ресторане Ministerium Dogma Club. В мечтах бывшей порнозвезды - играть собственную музыку. В Украину она приехала с подругой, которая уже давно занимается диджеингом.