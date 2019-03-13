"Риск отека легких": врачи рассказали о состоянии известной российской певицы, которая находится в коме

Певица попала в больницу после конфликта с бывшим мужем.

Известную российскую певицу Юлию Началову ввели в состояние искусственной комы. На днях певицу госпитализировали из-за сильного скачка сахара в крови.

Как сообщает Telegram-канал Mash, это произошло после конфликта с её экс-супругом, хокеистом Александром Фроловым. Спортсмен подал в суд на певицу из-за квартирного вопроса.

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В 2015-м Фролов пытался выкупить половину их квартиры, которая досталась певице от предыдущего брака — отдал Началовой 20 миллионов. Через год пара рассталась, а в 2018-м певица сказала, что муж ей не заплатил, значит, доля не его. Фролов подал иск в суд.

Разбирательства совпали по времени с госпитализацией артистки, за жизнь которой сейчас борются врачи.

По словам источника Super из клиники, где лежит 38-летняя певица, сейчас Началова является "стабильно тяжелым" пациентом.

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"Она не приходит в себя​, находится в состоянии сна, из которого пока ее не выводят. У Юлии были родители — больше никого не пускают. Сейчас никаких медицинских вмешательств не будет, жизнедеятельность организма поддерживают. Единственное серьезное опасение медиков — существующий риск отека легких", - говорится в сообщении.

По словам источника, Началова поступила в клинику с жалобами на боли в ноге, певица давно страдает из-за диабета. Через какое-то время Юлия почувствовала себя еще хуже.

Пресс-секретарь певицы Анна Исаева заявила, что отказывается от комментариев ввиду шквала звонков и обрушившегося на семью Юлии внимания СМИ.

"Мы все очень переживаем и молимся за Юлю", — сказала Исаева.