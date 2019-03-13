Известную российскую певицу ввели в состояние искусственной комы

По информации СМИ, у Юлии Началовой — диабетическая кома.

СМИ сообщают, что известную российскую певицу Юлию Началову, которая в настоящий момент находится в реанимации, ввели в состояние искусственной комы.

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Это произошло утром, сообщил "Комсомольской правде" источник в медицинских кругах. Другой источник издания уточнил, что у Юлии Началовой — диабетическая кома.

Помощница звезды ранее сообщила в Instagram, что накануне состояние артистки резко ухудшилось и ее увезли в одну из московских клиник. Сейчас состояние Юлии Началовой оценивается как тяжелое. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее СМИ сообщали, что российская певица Юлия Началова попала в реанимацию после резкого повышения уровня сахара в крови и обострения хронического заболевания - подагры.