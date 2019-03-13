Неожиданный образ: Кейт Миддлтон удивила британцев изменением стиля (видео)
12:42, 13 марта 2019Мир
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Британские СМИ отметили, что цена блузки достигает восьми сотен фунтов.
Кейт Миддлтон \ REUTERS
Обычно она появляется на публике в платьях или костюмах с юбкой, штаны надевает только на спортивные мероприятия.
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Впрочем, для появления в благотворительном детском центре в Лондоне выбрала нежную блузку от "Гуччи" и широкие брюки. Британские СМИ отметили, что цена блузки достигает восьми сотен фунтов.
Впрочем дизайнерское одеяние не помешало Кейт поиграть с детьми и рассказать им про своего младшего сына.
Неожиданный образ: Кейт Миддлтон удивила британцев изменением стиля
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