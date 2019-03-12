Умер экс-муж Лолиты Милявской (фото)

Арнольд Спиваковский был гражданским мужем певицы в конце 90-х и сыграл немаловажную роль в её жизни.

Умер бывший гражданский муж российской певицы Лолиты Милявской, бизнесмен Арнольд Спиваковский.

Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав его фото.

"В моей жизни, ты сыграл главную роль. Ты. Бесполезны слова утешения, произнесённые любыми людьми.Люблю всех, кого ты любил на этой Земле. Обещаю не оставлять", - подписала фото Лолита.

Как сообщает Super, директор гостиничного бизнеса Спиваковский, управлявший легендарной московской гостиницей "Пекин", был гражданским супругом Лолиты в конце 90-х и сыграл немалую роль в ее карьере. В СМИ упоминали о многочисленных связях бизнесмена с криминальным бизнесом. В начале нулевых Спиваковского обвиняли в хранении наркотиков, а два года назад мужчину задержали в Испании по подозрению в финансовых махинациях. Причина смерти Спиваковского пока не известна. Бизнесмену был 51 год.

Как сообщал УНИАН, 9 марта умер легендарный актер Владимир Этуш, сыгравший в фильмах "Кавказская пленница" и "Иван Васильевич меняет профессию".