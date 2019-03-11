Король ночи из «Игры престолов» рассказал, как фанаты просят его убить Джона Сноу

В финальном сезоне сериала зрители узнают, к чему стремится таинственный лидер белых ходоков.

Словацкий актер и каскадер Владимир Фурдик, исполняющий роль Короля ночи в культовом фентези-сериале «Игра престолов», рассказал журналистам о финальном сезоне саги и роли своего персонажа в нем.

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В интервью Entertainment Weekly Фурдик рассказал, что изначально работал над сериалом в качестве каскадера. В 5 сезоне он исполнил роль белого ходока, с которым сразился Джон Сноу. После этого шоураннеры сериала предложили ему исполнить роль таинственного и молчаливого лидера белых ходоков – Короля ночи.

«Я никогда не спрашивал, почему. Возможно, они были довольны тем, что я проделал в пятом сезоне», - отметил актер.

Говоря о своем персонаже, Фурдик признал, что его прошлое неизвестно.

«Кто-то сделал его Королем ночи. Никто не знает, кем он был прежде – солдатом, или представителем знати. Он никогда не хотел быть Королем ночи. Я думаю, он хочет отомстить», - указал исполнитель роли.

По словам Фурдика, иногда фанаты саги узнают его.

«Многие просят меня: «Пожалуйста, ты не мог бы убить Джона Сноу?». Это очень интересно», - заключил актер.

По его словам, у Короля ночи есть цель, которую он хочет убить, и в финальном сезоне зрители узнают, кто это.

Напомним, 5 марта телеканал HBO опубликовал первый трейлер финального сезона сериала "Игра престолов", который выйдет на экраны 14 апреля.