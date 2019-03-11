"Моя прекрасная няня" Заворотнюк снова стала мамой (фото)

Пока не уточняется, родила ли 47-летняя актриса дочь сама или же воспользовалась услугами суррогатного материнства.

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые показала младшую дочь Милу. Уточняется, что девочка родилась в октябре. Актрисе и ее мужу, фигуристу Петру Чернышеву, удалось скрыть это событие.

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У Анастасии уже есть двое детей, а у ее мужа, фигуриста Петра Чернышева, это первый ребенок. По ее словам, старшие дети - дочь Анна и сын Майкл - рады появлению сестры. Об этом сообщает StarHit.

Пока не уточняется, родила ли 47-летняя актриса дочь сама или же воспользовалась услугами суррогатного материнства. Несколько раз Анастасия признавалась, что готова взять ребенка из детского дома.

Как сообщал УНИАН, ранее вооруженные грабители похитили драгоценности из дома Анастасии Заворотнюк.