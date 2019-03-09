Умер американский актер Ян-Майкл Винсент

На счету актера - более 80 ролей. Его карьера началась в 1960-х годах.

Американский актер Ян-Майкл Винсент, известный по сериалам «Воздушный волк» и «Детектив Нэш Бриджес», умер в возрасте 74 лет.

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Причиной его смерти стала остановка сердца. Актер скончался еще 10 февраля в городе Эшвилл (Северная Каролина), но об этом стало известно только сейчас, сообщает tmz.com.

Винсент боролся с алкогольной и наркотической зависимостями. В 2012 году он чуть не умер от инфекции, тогда врачи были вынуждены ампутировать ему правую ногу. После смерти он был кремирован.

На счету актера - более 80 ролей.Его карьера началась в 1960-х годах. Он известен по фильмам «Механик» (1972 год), «Бастер и Билли» (1974), «Лихорадка на белой полосе» (1975), «Долина проклятий» (1977), «Все решается в среду» (1978), «Список приговоренных» (1989). Также снялся в сериалах «Полицейская история» (1973–1979), «Ветры войны» (1983), «Отступник» (1992–1997). В 1996 году актер попал в крупное ДТП, в результате которого повредил голосовые связки.