Спутниковые снимки свидетельствуют о подготовке КНДР к запуску новой ракеты – СМИ

Эксперты отмечают, что нельзя точно сказать, готовят ли северокорейцы военную ракету или ракету, которая могла бы запустить гражданский спутник в космос.

Коммерческие спутниковые снимки объекта вблизи Пхеньяна позволяют предположить, что Северная Корея готовится к запуску ракеты в ближайшем будущем.

На снимках изображен участок, известный как Санумдонг - объект, на котором Северная Корея собрала некоторые из своих межконтинентальных баллистических ракет и ракет для запуска спутников. На снимках, сделанных 22 февраля DigitalGlobe изображены легковые и грузовые автомобили, припаркованные рядом с объектом. Также неподалеку находятся железнодорожные вагоны и установлены два подъемных крана, сообщает NPR.

«Когда вы соберете все это воедино, это действительно выглядит как будто северокорейцы находятся в процессе создания ракеты», - говорит сотрудник Института международных исследований Мидлбери Джеффри Льюис, который изучал изображения.

Льюис предупреждает, что нельзя точно сказать, готовят ли северокорейцы военную ракету или ракету, которая могла бы запустить гражданский спутник в космос. Также непонятно, когда может произойти какой-либо запуск.

Издание отмечает, что эта новость появилась спустя несколько дней после того, как другие спутниковые снимки показали, что Северная Корея быстро восстановила установку для запуска спутников на западном побережье страны.