Собчак и Виторган раскрыли правду о своих отношениях

Супруги решили прекратить все спекуляции на эту тему.

Российская телеведущая Ксения Собчак и ее супруг, актер Максим Виторган решили публично прокомментировать свои отношения, "чтобы прекратить все спекуляции на эту тему".

Заявление, подписанное супругами, появилось на странице Собчак в Instagram.

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"Мы достаточно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы хранили взаимную верность. Мы не делим имущество и, тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как родители, которые его любят", – говорится в заявлении.

Напомним, в середине декабря 2018 года в прессе появилась информация, что Ксения Собчак завела себе любовника. Поговаривали, что ведущая и политик крутит роман с 43-летним режиссером Константином Богомоловым. Ксения, в свою очередь, попросила любознательных не лезть не в свое дело. А недавно в Сети появилось видео, на котором Виторган бьется с Богомоловым в центре Москвы.