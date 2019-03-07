Российской певице досталось за слова об оккупированном Крыме

В интервью журналистке Жанне Немцовой Апина призналась, что у нее сложное отношение к крымскому вопросу.

Российская певица Алена Апина подверглась критике из-за своих слов о принадлежности оккупированного Крыма.

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Об этом сообщает ФАН. В интервью журналистке Жанне Немцовой Апина призналась, что у нее сложное отношение к крымскому вопросу, и заявила, что «с одной стороны, конечно, он наш, а с другой стороны, - конечно, он не наш».

Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян назвал позицию певицы «невнятной», и раскритиковал ее за «словоблудие».

Как сообщал УНИАН, российскую певицу Лолиту 23 апреля 2017 года не пропустили через границу в Конотопе, сняв с поезда. Из-за посещения оккупированной Керчи через закрытые КПВВ в 2015 году въезд в Украину ей запрещен на три года.

Певица Лолита, которая родилась в Западной Украине и долгое время жила в Киеве, поддерживает аннексию Россией украинского Крыма и считает президента РФ Владимира Путина "гением международной политики". Дочь Лолиты живет в Киеве с бабушкой.