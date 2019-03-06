«Спасатели Малибу»: Кайли и Кендалл Дженнер выпустили коллекцию бюджетных секси-купальников (фото)
21-летняя Кайли и 23-летняя Кендалл Дженнер представили совместную коллекцию купальников Kendall & Kylie. Сестры разработали линию с брендом Ardene - они сотрудничают с ним с прошлого лета.
Читайте такжеСестра Ким Кардашьян полностью разделась и села на стол (фото)
Звезды реалити примерили сексуальные купальники для рекламной фотосессии. Кайли позировала в красном слитном купальнике с молнией на груди и белыми линиями. Этот образ напомнил поклонникам стиль сериала «Спасатели Малибу». Цена модели - всего 40 долларов.
Кендалл продемонстрировала зеленое бикини из гофрированного трикотажа. Комплект можно купить за 48 долларов.
Сестры Дженнер рекламируют купальники не случайно. По словам директора бренда,современное поколение ориентируется на инфлюенсеров и знаменитостей из соцсетей.
Как сообщал УНИАН, ранее издание Forbes составило традиционный список самых высокооплачиваемых моделей. В 2018 году первую строчку с большим отрывом от всех заняла Кендалл Дженнер.