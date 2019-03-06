«Спасатели Малибу»: Кайли и Кендалл Дженнер выпустили коллекцию бюджетных секси-купальников (фото)

Звезды реалити примерили сексуальные купальники для рекламной фотосессии.

21-летняя Кайли и 23-летняя Кендалл Дженнер представили совместную коллекцию купальников Kendall & Kylie. Сестры разработали линию с брендом Ardene - они сотрудничают с ним с прошлого лета.

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Звезды реалити примерили сексуальные купальники для рекламной фотосессии. Кайли позировала в красном слитном купальнике с молнией на груди и белыми линиями. Этот образ напомнил поклонникам стиль сериала «Спасатели Малибу». Цена модели - всего 40 долларов.

Кендалл продемонстрировала зеленое бикини из гофрированного трикотажа. Комплект можно купить за 48 долларов.

Сестры Дженнер рекламируют купальники не случайно. По словам директора бренда,современное поколение ориентируется на инфлюенсеров и знаменитостей из соцсетей.