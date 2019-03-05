Смерть звезды сериала "Беверли-Хиллз": в сети показали последние фото Люка Перри

На снимках видно, что Люк Перри заметно постарел, однако выглядит счастливым и жизнерадостным.

4 марта в результате обширного инсульта умер актер Люк Перри. Звезде культового сериала "Беверли-Хиллз 90210" было 52 года.

28 февраля Люк Перри был экстренно госпитализирован и помещен в искусственную кому в результате "массированного" инсульта, однако спасти звезду не удалось.

Люк Перри протяжении 10-ти лет был женат на Рэйчел Шарп, которая родила актеру двоих детей - Софи и Джека. Все они находились рядом с Перри на момент его смерти.

После смерти Люка Перри его внимание поклонников привлекли фото звезды сериала "Беверли-Хиллз 90210", сделанные незадолго до смерти. На снимках видно, что Люк Перри заметно постарел, однако выглядит счастливым и жизнерадостным.