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Смерть звезды сериала "Беверли-Хиллз": в сети показали последние фото Люка Перри

12:37, 05 марта 2019
Мир
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28 февраля Люк Перри был экстренно госпитализирован и помещен в искусственную кому в результате "массированного" инсульта, однако спасти звезду не удалось.

Люк Перри протяжении 10-ти лет был женат на Рэйчел Шарп, которая родила актеру двоих детей - Софи и Джека. Все они находились рядом с Перри на момент его смерти.

После смерти Люка Перри его внимание поклонников привлекли фото звезды сериала "Беверли-Хиллз 90210", сделанные незадолго до смерти. На снимках видно, что Люк Перри заметно постарел, однако выглядит счастливым и жизнерадостным.
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Теги: #актер#голливуд