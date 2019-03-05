Стали известны подробности смерти звезды сериала "Беверли-Хиллз" Люка Перри

В последние годы актер был плотно занят в сериале «Ривердэйл», где играл роль отца главного героя. После смерти Люка сериал закрыли.

Актер Люк Перри был госпитализирован с тяжелым инсультом 28 февраля. Он не приходил в сознание. В больнице у актера случился второй инсульт. Врачи ввели его в медикаментозную кому.

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Близкие актера успели проститься с ним. К Перри в госпиталь приехали сын Джек, дочь София, невеста Венди Мэдисон и бывшая жена Минни Шарп, передает cosmo.ru.

«Семья ценит всех кто поддерживал их и молился о здоровье Люка по всему миру. Сейчас мы просим вас о приватности в это время большого траура. Никаких других подробностей не будет», - написали близкие актера в официальном заявлении.

Как сообщал УНИАН, 4 марта в больнице Калифорнии умер 52-летний Люк Перри. Известный по сериалам «Беверли-Хиллз 90210» и «Ривердэйл» актер пять дней назад перенес тяжелый инсульт.

Зрителям Люк Перри больше всего запомнился по роли Дилана Маккея в сериале «Беверли-Хиллз 90210». После его завершения Люк озвучивал персонажей в мультфильмах «Симпсоны» и «Гриффины», играл на Бродвее, снимался в сериалах. За роль маньяка в шоу «Закон и порядок: Специальный корпус» в 2008 году он получил номинацию на премию People’s Choice Awards.

В последние годы актер был плотно занят в сериале «Ривердэйл», где играл роль отца главного героя. После смерти Люка сериал закрыли.

Фанаты артиста скорбят по нему. Коллеги пишут о том, каким хорошим человеком он был. «Люк стал отцом и наставником для всех юных актеров сериала, он был невероятно щедрым и вселял в нас любовь и доброту. Невероятно заботливый, непревзойденный профессионал с огромным сердцем и верный друг для всех», - признаются актеры«Ривердэйла».

Дженни Гарт, партнерша Перри по съемкам в «Беверли-Хиллз», сообщила, что ее сердце разбито. «Он так много значил для многих. Такой особенный человек», - пишет она.

Последним фильмом, в котором снялся артист, стал «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. Он выйдет на экраны этим летом. «Люк Перри был добросердечным и невероятно талантливым художником. Для меня было честью работать с ним», - почтил память коллеги по съемкам Леонардо ДиКаприо.