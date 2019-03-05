Вокалист The Prodigy не скрывал намерений покончить с собой
05:21, 05 марта 2019Мир
357 0
Исполнитель обещал убить себя, когда ему надоесть жить.
Кит Флинт планировал суицид / REUTERS
Фронтмен группы The Prodigy Кит Флинт не скрывал свои суицидальные мысли и открыто рассказывал о планах совершить в будущем самоубийство.
"Я ни на что не коплю деньги. Я все сразу же обналичиваю. Я всегда чувствовал, что, когда мне надоест, я убью себя… Клянусь, это не суицидальные мысли", - говорил он в интервью с журналистом Мэттом Блейком в 2015 году. Об этом пишет Metro.
Читайте такжеI am a firestarter: за что фанаты любили умершего фронтмена The Prodigy Кита Флинта (видео)
Флинт откровенно говорил, что мечтает в определенном возрасте оглянуться назад и сделать вывод, что прожил полноценную жизнь.
Как ранее сообщалось, Флинт умер в возрасте 49 лет в своем доме в Эссексе. Коллеги по группе сообщили, что он покончил с собой, но в полиции информацию опровергли и начали расследование.
Ушел из жизни лидер группы The Prodigy Кейт Флинт
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Смерть вокалиста The Prodigy