Британский эпидемиолог: на отравление в Солсбери власти реагировали ужасно медленно

По его словам, предпринятые чиновниками действия были вопиюще неправильными с самого первого дня.

Действия, предпринятые властями в Солсбери в связи с отравлением "Новичком", запаздывали и не соответствовали ситуации, что создало для жизней людей серьезную опасность.

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Об этом заявил глава отдела эпидемиологии и здоровья населения Королевского медицинского общества и санитарный врач Гэбриэл Скэлли, передает Би-би-си. Скэлли обвинил агентство Public Health England, ответственное, среди прочего, за защиту от отравляющих веществ, в допущении серьезного риска для здоровья и жизни местного населения.

В агентстве заявляют, что власти обновляли рекомендации по мере появления новой информации о произошедшем.

Работы по очистке от возможного загрязнения территории нервно-паралитическим веществом заняли многие месяцы. В них приняли участие сотни военных и специалистов.

1 марта власти графства Уилтшир объявили, что дом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором сейчас никто не живет, и еще 11 объектов в Солсбери и Эймсбери дезактивированы и больше не опасны.

Гэбриэл Скэлли с 1993 по 2012 год возглавлял региональный отдел Public Health England по юго-западной Англии. Сейчас он является почетным профессором эпидемиологии в Университете Бристоля.

По его словам, предпринятые чиновниками действия были вопиюще неправильными с самого первого дня, когда сотрудники чрезвычайных служб города появились в костюмах химзащиты около скамейки, где были найдены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Изначально предполагалось, что это передозировка наркотиками или лекарствами, однако ряд территорий в центре Солсбери был оцеплен, а отделение скорой помощи в больнице Солсбери, куда доставили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, было закрыто.

К 6 марта расследование было передано отделу по борьбе с терроризмом полиции Лондона, но там сразу заявили, что рассматриваемый инцидент не связан с терроризмом.

7 марта полиция объявила, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены веществом нервно-паралитического действия.

Однако только 11 марта власти обратились к тем почти 500 жителям города, которые побывали в ресторане Zizzi и пабе The Mill приблизительно в то же время, что и Сергей и Юлия Скрипаль, и дали им соответствующие рекомендации. Им настоятельно советовали постирать свою одежду и вымыть все вещи, которые у них были при себе при посещении указанного бара и ресторана.

По словам Гэбриэла Скэлли, этот совет был слишком запоздалым и довольно странным.

"Эта задержка подвергла их жизни серьезной опасности. На улицах Солсбери тогда были следы вещества нервно-паралитического действия, и если вы считаете, что угроза здоровью людей есть, вы обязаны сказать им об этом и дать четкие рекомендации, что делать, чтобы обезопасить себя", - говорит эксперт.

"Только на восьмой день после инцидента совет был дан в довольно странной и нелогичной форме", - отмечает Скэлли.

"Кто помнит, какую одежду он носил девять дней назад и были ли при нем солнцезащитные очки, например? Потом они говорили, что одежду нужно постирать, что означает, что вы будете притрагиваться к этой одежде. Этот совет дан был очень поздно и был слишком некомпетентным", - говорит Скэлли.

Еще один из советов - протереть влажными салфетками или вымыть все вещи, которые были в тот день при себе - телефоны, сумки, различные гаджеты.

"Нужно было в первый же день обратить внимание на то, что есть у людей для собственной защиты, чем они обеспечены. Очевидно, что в первую очередь всех заботила национальная безопасность, но все же забота о здоровье населения даже в этом случае должна была быть на первом месте", - считает Гэбриэл Скэлли.

Ранее критику в адрес действий властей высказал ректор Ньюкаслского университета Лиам Дональдсон, в прошлом главный санитарный врач Англии. Он сказал, что был "немного удивлен" тем, что население получило рекомендации слишком поздно и в слишком общих формулировках, что совсем не соответствовало ситуации, в которой присутствовало много неизвестных факторов и степень риска была неясна.

Пресс-секретарь Public Health England заявила, что подтверждение о том, что было использовано вещество нервно-паралитического действия, было получено только 7 марта. "Вся доступные данные были переданы ученым, чтобы в дальнейшем население могло получить самые подходящие и самые практичные советы", - отметила представительница агентства.

В ведомстве также отметили, что они принимали во внимание возможные последствия неправильного определения отравляющего вещества. Как отметили в департаменте, "было бы глупо" заявлять о том, что был использован "Новичок", не будучи в этом полностью уверенными.

В марте прошлого года британские власти возложили вину за отравление Скрипалей на Россию. Лондон обвинил Москву в незаконном применении запрещенного боевого отравляющего вещества, в грубейшем нарушении второй главы Устава ООН и Конвенции о запрещении химического оружия.

Посольство России в Великобритании в воскресенье выпустило развернутое заявление, посвященное событиям в Солсбери. В нем содержится длинный перечень вопросов, на которые, по мнению российской стороны, до сих пор не даны ясные ответы. Среди них были и вопросы о действиях оперативных служб в Солсбери.

Российские дипломаты также обвиняют Британию в том, что им было отказано в консульском доступе к Сергею и Юлии Скрипалям.

В понедельник Солсбери посетила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Ее визит сопровождался твитом, в котором глава кабинета министров выражала надежду на то, что Солсбери в мире перестанут вспоминать не в связи с прошлогодними событиями, а снова как "красивый и гостеприимный английский город".

К твиту была прикреплена картинка с видом другого живописного английского города - Бата. Когда пользователи это заметили, твит с аккаунта был удален и заменен другим.