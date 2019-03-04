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В Польше разбился истребитель МиГ-29

16:20, 04 марта 2019
Мир
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Пилот самолета успел катапультироваться \ @MSmolewski

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Катастрофа произошла в местности Сточек в центральной части страны. Пилоту удалось катапультироваться. Его в удовлетворительном состоянии нашли спасатели и отправили в больницу, передает ЕвроПравда со ссылкой на RMF24.

На место катастрофы направили 10 пожарных бригад, а также полицейских.

Напомним, в июле 2018 года польские власти распорядились приостановить все полеты с участием МиГ-29 из-за крушения истребителя, в котором погиб пилот. Впрочем, через некоторое время полеты возобновили.

1 марта этого года министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о подписании плана военной модернизации, согласно которому страна потратит 185 млрд злотых ($49 млрд) на новое оружие и военную технику до 2026 года. В рамках утвержденного плана Польша хочет заменить устаревшие советские самолеты Су-22 и МиГ-29.

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Теги: #Польша#МиГ-29