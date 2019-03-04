В Польше разбился истребитель МиГ-29
В Мазовецком воеводстве Польши произошла катастрофа истребителя МиГ-29.
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Катастрофа произошла в местности Сточек в центральной части страны. Пилоту удалось катапультироваться. Его в удовлетворительном состоянии нашли спасатели и отправили в больницу, передает ЕвроПравда со ссылкой на RMF24.
На место катастрофы направили 10 пожарных бригад, а также полицейских.
Напомним, в июле 2018 года польские власти распорядились приостановить все полеты с участием МиГ-29 из-за крушения истребителя, в котором погиб пилот. Впрочем, через некоторое время полеты возобновили.
Katastrofa samolotu MIG pod Stoczkiem. Pierwsze zdjęcia pic.twitter.com/sJdj2VaUEW— Mariusz Smolewski (@MSmolewski) 4 марта 2019 г.
1 марта этого года министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о подписании плана военной модернизации, согласно которому страна потратит 185 млрд злотых ($49 млрд) на новое оружие и военную технику до 2026 года. В рамках утвержденного плана Польша хочет заменить устаревшие советские самолеты Су-22 и МиГ-29.