Депп заявил, что Эмбер Херд изменяла ему с Маском

Также актер требует от экс-благоверной $55 млн за нанесенный репутационный ущерб.

Голливудский актер Джонни Депп, который в 2017 году расстался с Эмбер Херд, до сих пор скандалит с бывшей.

Читайте такжеДепп предоставил доказательства невиновности в избиении своей бывшей супруги

Как известно, Эмбер обвиняла Джонни в домашнем насилии. На днях же Депп заявил, что Эмбер изменяла ему с гендиректором SpaceX Илоном Маском. При чем, утверждает актер, экс-благоверная начала ходить налево через месяц после его свадьбы с ней, передает ТСН со ссылкой на People.

Также звезда фильма "Пираты Карибского моря" поделился, что когда он был на съемках, Илон осуществлял "поздние визиты" к Эмбер.

Также адвокаты Деппа отмечают, что в тот день, когда Эмбер опубликовала скандальное фото с побоями, которые ей якобы нанес актер, глава компании Tesla был в лос-анджелесском доме Деппа и Херд вместе с актрисой.

Ранее Джонни Депп подал в суд и требует от бывшей супруги $55 млн за нанесенный ему репутационный ущерб.

"Госпожа Герд знала, что ее продуманный обман сработает. В результате ложных обвинений против господина Деппа она стала любимицей сторонников движения #MeToo, послом Американского союза защиты гражданских свобод ...", - прокомментировал адвокат Деппа.

В свою очередь Эмбер Херд не стала молчать и заметила, что все слова Деппа не более, чем "очередная попытка актера заставить ее молчать".