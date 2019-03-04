Эксперты рассказали, как ребенок принца Гарри и Меган Маркл пополнит королевскую казну

Эксперты прогнозируют, что ребенок герцогов Сассекских принесет ощутимую пользу королевской казне.

Эксперты-экономисты на ряду с поклонниками, знаменитостями и хейтерами тоже обсуждают будущего ребенка принца Гарри и Меган Маркл.

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В интервью изданию Hello! директор Центра исследований торговли Джош Бэмфилд рассказал, что ребенок герцогов Сассекских принесет ощутимую пользу королевской казне, передает segodnya.ua.

Специалист рассказал, каких размеров достиг "эффект Меган и Кейт". Поклонники по всему миру скупают ту же одежду, аксессуары и прочие вещи, чтобы походить на герцогинь, поэтому нет никаких сомнений, что в скором времени все внимание будет приковано к первенцу Маркл.

Бэмфилд предположил, что продажи детских товаров увеличатся на 1,125 млрд фунтов всего за два года. Эксперт отмечает, что у Меган прекрасное чувство стиля, поэтому и для малыша она будет выбирать лучшую одежду, продукты и игрушки. "Ребенок будет расти, и ему понадобятся новые вещи, каждая из которых будет рассматриваться другими родителями, тысячи раз фотографироваться и публиковаться в социальных сетях", – добавил эксперт.

Стоит отметить,что в отчете Brand Finance в прошлом году уже отмечалось, что бюджет страны каждый год увеличивается на 1,76 млрд фунтов благодаря королевской семье, поэтому скорое рождение наследника окажет еще большее позитивное влияние на экономику.