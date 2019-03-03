Объявили войну: родители Децла выступили с обвинениями в адрес его вдовы
Отец рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) Александр Толмацкий возмущен, что вдова погибшего сына Юлия передергивает факты, пишет Starhit.
Читайте такжеВдова Децла чуть не умерла от сердечного приступа
До этого Юлия рассказала о том, что ей объявили войну родители покойного мужа. Она добавила, что отец Децла 15 лет оскорблял его.
«Внука - бабушке, творчество - дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа», - поделилась Юлия.
Александр Толмацкий возмутился таким заявлением и в ответ на это сказал, что не понимает невестку, который нужен «скандал».
«У нас никогда не было даже мысли забирать Тони от матери. Юле было предложено открыть счет в банке, как для себя, так и для внука! Мы хотели, чтобы она вписала имя Кирилла в свидетельство о рождении Тони! Но, к нашему великому сожалению, ей нужен скандал, она настраивает внука против нас», - подчеркнул Александр Толмацкий.
Как сообщал УНИАН, Децл умер в ночь на 3 февраля, после выступления в ижевском клубе «Пош». Ему было всего 35 лет. Предварительной причиной смерти музыканта называют остановку сердца. Артист прославился в начале двухтысячных годов. Его дебютный альбом «Кто? ты» (2000) входит в число самых продаваемых альбомов в РФ, с тиражом более миллиона экземпляров.