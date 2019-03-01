Умер один из лучших композиторов в истории Голливуда

Андре Превин - один из восьми лучших композитор мирового кинематографа. Музыкант 11 раз был номинирован на "Оскар" и четыре раз одержал статуэтку.

В Нью-Йорке умер известный дирижер, композитор и пианист Андре Превин. Он скончался в возрасте 89 лет, находясь в собственном доме.

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Об этом пишет Deadline. Причины смерти артиста пока не сообщаются. Музыкант немецкого происхождения был человеком редкого таланта. В своей музыке он стирал границы между джазовой, поп, кино и классической музыкой.

За свою продолжительную карьеру он был номинирован на "Оскар" 11 раз. Из них он стал обладателем награды четыре раза. К самым известным его работам относятся музыка к фильмам "Порги и Бесс" и "Жижи". Именно за саундтреки к ним Превин стал обладателем двух статуэток "Оскара". Две другие он получил за музыкальные адаптации к лентам "Нежная Ирма" и "Моя прекрасная леди" с Одри Хэпберн.

Андре Превин - один из восьми лучших композитор мирового кинематографа.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что звезду "Беверли Хиллз" госпитализировали с тяжелым инсультом, актер находится в коме.