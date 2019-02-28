В "Общественном" объяснили, как скандальные Anna-Maria попали на Нацотбор Евровидения

В НОТУ рассказали, что повлияло на выбор участниц.

Во время пресс-конференции, которая состоялась 28 февраля, член правления НОТУ Александра Кольцова рассказала, чем руководствовалась при выборе ANNA MARIA для их участия в Национальном отборе.

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"Что касается ANNA MARIA. Как мы их утвердили: неплохая песня, будут хорошо выглядеть на сцене, потому что это двойняшки, когда придут на полуфинал, они дадут какое-то другое сообщение. У них своя история. История людей, которые очень долго шли к успеху. Для шоу нужна история, хорошая песня, яркие люди. То, что потом взорвалось – это было сюрпризом для всех", - объяснила Александра, передает "Сегодня".

Как сообщал УНИАН, накануне финала Нацотбора-2019 в котором участвовал дуэт Anna Maria разгорелся скандал. В эфире программы «Prime: Скрипiн» поющие близняшки отказались отвечать политические вопросы.

«На самом деле Крым остался Крымом. То же море, те же горы, тот же воздух. Мне кажется, Украина потеряла Крым ... Когда едем в Крым, то проезжаем две границы. Этим все сказано», - сказала одна из сестер.

При этом, артистки не признали тот факт, что Россия оккупировала полуостров.