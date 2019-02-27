Распущенность или эротизм на сцене?: Maruv ответила критикам и сравнила себя с Мадонной

Победительница национального отбора на Евровидение-2019 Maruv не считает свой номер во время финала распущенным.

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Певица также не считает, что на сцене Нацотбора показывала стриптиз, пишет КП. "Я ничего не сделала из того, что было позволено Мадонне 30 лет назад. Грань между распущенностью и эротизмом тонка, она в голове каждого отдельного человека. Знаю точно одно - это было красиво! Кстати, Данилко не сравнивал номер со стриптизом. Вы разве не заметили, что я как вышла одетая, так и осталась в одежде? До обсуждения номера с НОТУ дело не дошло", - заявила певица.

Певица также поблагодарила своих критиков после скандала с Нацотбором: "Спасибо за мотивацию, ваша критика подстегивает меня в желании самосовершенствоваться и развиваться".

Как сообщал УНИАН, общественный вещатель (НОТУ) и певица MARUV, которая победила в конкурсном отборе, не смогли договориться относительно ее участия в Евровидении 2019. 26 февраля финалист национального отбора на Евровидение 2019 группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на международном песенном конкурсе после предложения НОТУ. Позже стало известно, что и группа Kazka также отказалась от участия в конкурсе.