В РФ экстренно госпитализировали знаменитого юмориста
15:40, 27 февраля 2019Мир
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Александру Пескову было рекомендовано пройти полное обследование.
Пескова госпитализировали / Фото: "Мадиа Форум"
Пародист Александр Песков был госпитализирован в одну из больниц Москвы (Россия).
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Об этом передает «Пятый канал». 57-летний артист обратился к врачам с жалобами на плохое самочувствие. Кроме обострения хронического заболевания, у него выявились осложнения в работе сердечно-сосудистой системы.
Александру Пескову было рекомендовано пройти полное обследование.
Как сообщал УНИАН, ранее СМИ сообщили, что Алла Пугачева перенесла срочную операцию.
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