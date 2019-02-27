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В РФ экстренно госпитализировали знаменитого юмориста

15:40, 27 февраля 2019
Мир
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Пескова госпитализировали / Фото: "Мадиа Форум"

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Об этом передает «Пятый канал». 57-летний артист обратился к врачам с жалобами на плохое самочувствие. Кроме обострения хронического заболевания, у него выявились осложнения в работе сердечно-сосудистой системы.

Александру Пескову было рекомендовано пройти полное обследование.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ сообщили, что Алла Пугачева перенесла срочную операцию. 

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Теги: #Песков