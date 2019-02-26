Умер солист группы Talk Talk Марк Холлис

Холлис был автором таких хитов как «It’s My Life», «Such a Shame» и «Talk Talk»

В Великобритании в возрасте 64 лет умер основатель и вокалист группы Talk Talk Марк Холлис, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление родственников и коллег музыканта.

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«Шокирован и опечален известием о смерти Марка Холлиса. Он был музыкальным гением, и для меня было большой честью играть с ним в одной группе… На меня оказали глубокое влияние его потрясающие музыкальные идеи», - написал в фейсбуке басист Talk Talk Пол Уэбб.

О причинах смерти Марка Холлиса ничего не сообщается, передает meduza.io.

Холлис был автором таких хитов как «It’s My Life», «Such a Shame» и «Talk Talk».

Группа Talk Talk была основана в 1981 году. Широкую известность ей принесли такие синтипоп-хиты, как «Itʼs My Life» и «Such a Shame». В дальнейшем группа обратилась к более экспериментальному звучанию, ее поздние альбомы считаются основополагающими в жанре построка. После распада Talk Talk в 1991 году Марк Холлис выпустил лишь один сольный альбом и вел затворнический образ жизни.