Maruv не едет на Евровидение: вице-премьер заявил, что в Нацотборе были замешаны российские пропагандисты (видео)

Кириленко заявил, что между артистами должен быть "идеологический водораздел".

Вице-премьер по гумвопросам Вячеслав Кириленко прокомментировал отмену итогов Нацотбора на Евровидение 2019 телеканалу "Прямий".

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Он заявил, что ситуация "вполне нормальная", а между артистами должен быть "идеологический водораздел".

"Я знаю многих наших исполнителей, и в 2014 году между ними прошел водораздел, большинство артистов отказались от гастролей в России, от хорошего куска рынка, и их там любили. Проявили гражданскую позицию. Часть исполнителей продолжили выступать на территории страны-агрессора. Кто-то там почти поселился. А кто-то "туда-сюда" и начались митинги перед концертами. И я предложил законопроект о гастролях украинских исполнителей на территории страны-агрессора. Но нет закона, который запрещает там выступать. Но одно дело, когда обычный украинец едет туда по бытовым делам, другое, когда там выступает публичная личность… Когда на экране будут транслировать клип, на экране должна появиться надпись, что он выступает в России. Веселят россиян. Пока они убивают", - сказал вице-премьер.

Вице-премьер Кириленко также заявил, что в Нацотборе были замешаны "российские пропагандисты".

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Как сообщал УНИАН,певица MARUV должна была представить Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. Ее победа на нацотборе спровоцировала скандал – ряд политиков и общественных активистов выступили против кандидатуры исполнительницы, поскольку она гастролировала в России.

На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ. Несмотря на это, переговоры между «Общественным» и певицей провалились. В НОТУ отметили, что согласно правилам Евровидения, вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса, а ситуация, которая сложилась вокруг нацотбора этого года, имеет признаки политизации.

«Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически повлекли за собой политизацию результатов национального отбора», - отмечается в сообщении.