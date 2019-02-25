Актер шокировал церемонию "Оскар" длинным пышным платьем (фото)

Сам актер Билли Портер дополнил образ бабочкой и коротким пиджаком.

Американский актер и певец Билли Портер шокировал церемонию вручения премии "Оскар" своим внешним видом.

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Он пришел на мероприятие в пышном бархатном платье.

Автор такого образа - американский модельер Кристиан Сириано. Он самый молодой победитель популярного проекта Подиум. Сам актер Билли Портер дополнил образ бабочкой и коротким пиджаком.

4-6 февраля Билли Портер был официальным представителем шоу на Нью-йоркской неделе моды. Там он продемонстрировал более 20 образов, в которых надевал жемчужное колье, подвесные серьги и украшенные жемчугом солнцезащитные очки.

Билли Портер известен ролями в таких сериалах, как "Американская история ужасов", "Поза" и "Закон и порядок".