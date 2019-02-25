Актер шокировал церемонию "Оскар" длинным пышным платьем (фото)
16:19, 25 февраля 2019Мир
585 0
Сам актер Билли Портер дополнил образ бабочкой и коротким пиджаком.
Билли Портер / REUTERS
Американский актер и певец Билли Портер шокировал церемонию вручения премии "Оскар" своим внешним видом.
Читайте такжеЦеремония "Оскар-2019": как это было (фоторепортаж)
Он пришел на мероприятие в пышном бархатном платье.
Автор такого образа - американский модельер Кристиан Сириано. Он самый молодой победитель популярного проекта Подиум. Сам актер Билли Портер дополнил образ бабочкой и коротким пиджаком.
Билли Портер / REUTERS
4-6 февраля Билли Портер был официальным представителем шоу на Нью-йоркской неделе моды. Там он продемонстрировал более 20 образов, в которых надевал жемчужное колье, подвесные серьги и украшенные жемчугом солнцезащитные очки.
Билли Портер известен ролями в таких сериалах, как "Американская история ужасов", "Поза" и "Закон и порядок".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter