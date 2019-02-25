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"Рома" получила "Оскар" как лучший иностранный фильм

10:37, 25 февраля 2019
Мир
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Альфонсо Куарон \ REUTERS

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Черно-белая кинолента рассказывает о событиях в Мехико в начале 1970-х годов. В центре сюжета - история семьи среднего класса, которой придется многое пережить из-за политических волнений в стране, сообщает kommersant. Сценарий режиссер писал на основе собственных детских воспоминаний.

Ранее «Рома» также получила «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, приз Гильдии режиссеров Америки и премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), а Альфонсо Куарон был удостоен «Золотого глобуса» за этот фильм. Кинолента также получила «Оскар» за лучшую операторскую работу.

За звание лучшего иностранного фильма в этом году также боролись «Работа без авторства» немца Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка, «Магазинные воришки» японца Хирокадзу Корээда, «Капернаум» ливанки Надин Лабаки, «Холодная война» польского режиссера Павла Павликовского.

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Новость в сюжете: Оскар 2019
Теги: #фильм#Оскар