"Рома" получила "Оскар" как лучший иностранный фильм

Черно-белая кинолента рассказывает о событиях в Мехико в начале 1970-х годов.

Кинокартина «Рома» (Roma) мексиканского режиссера Альфонсо Куарона завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Читайте такжеЛеди Гага появилась на церемонии Оскар-2019 в знаменитом колье Tiffany

Черно-белая кинолента рассказывает о событиях в Мехико в начале 1970-х годов. В центре сюжета - история семьи среднего класса, которой придется многое пережить из-за политических волнений в стране, сообщает kommersant. Сценарий режиссер писал на основе собственных детских воспоминаний.

Ранее «Рома» также получила «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, приз Гильдии режиссеров Америки и премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), а Альфонсо Куарон был удостоен «Золотого глобуса» за этот фильм. Кинолента также получила «Оскар» за лучшую операторскую работу.

За звание лучшего иностранного фильма в этом году также боролись «Работа без авторства» немца Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка, «Магазинные воришки» японца Хирокадзу Корээда, «Капернаум» ливанки Надин Лабаки, «Холодная война» польского режиссера Павла Павликовского.