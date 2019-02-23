У границ Венесуэлы прошел благотворительный концерт
02:39, 23 февраля 2019Мир
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Всего во время концерта выступили более 30 артистов. Среди них был и Луис Фонси, известный по исполнению песни Despacito.
Иллюстрация REUTERS
В пятницу, 22 февраля, в Колумбии вблизи границ с Венесуэлой прошел благотворительный концерт, целью которого было собрать 10 миллионов долларов для покупки гуманитарной помощи.
Одним из организаторо стал британский бизнесмен Ричард Брэнсон, передает The Miami Herald.
"Люди умирают в Венесуэле каждый день из-за отсутствия базовых медикаментов. Каждый день тысячи людей приходят сюда через границу", - заявил Брэнсон.
Всего во время концерта выступили более 30 артистов. Среди них был и Луис Фонси, известный по исполнению песни Despacito.
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