У границ Венесуэлы прошел благотворительный концерт

Всего во время концерта выступили более 30 артистов. Среди них был и Луис Фонси, известный по исполнению песни Despacito.

В пятницу, 22 февраля, в Колумбии вблизи границ с Венесуэлой прошел благотворительный концерт, целью которого было собрать 10 миллионов долларов для покупки гуманитарной помощи. Одним из организаторо стал британский бизнесмен Ричард Брэнсон, передает The Miami Herald. "Люди умирают в Венесуэле каждый день из-за отсутствия базовых медикаментов. Каждый день тысячи людей приходят сюда через границу", - заявил Брэнсон. Всего во время концерта выступили более 30 артистов. Среди них был и Луис Фонси, известный по исполнению песни Despacito.

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