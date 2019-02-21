"Росомаха" Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса

Он установил рекорд, дольше всех играя героя киновселенной Marvel.

Австралийский актер Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннеса. Звезде вручили сертификат, в котором указывается, что он установил рекорд, дольше всех играя героя киновселенной Marvel.

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Информация появилась на официальном сайте справочника, сообщает ТСН. Вместе с Джекманом такой сертификат получил и его коллега Патрик Стюарт.

Отмечается, что Хью Джекман играл Росомаху, а Патрик Стюарт – профессора Ксавьера в течение 16 лет 228 дней.

Оба актера впервые появились в образах супергероев Marvel в 2000 году в ленте "Люди Х", а в последний раз эти роли звезды сыграли в 2017 году в картине "Логан".

Как сообщал УНИАН, 12 ноября на 96 году жизни скончался легендарный американский писатель, актёр, продюсер, телеведущий, сценарист, редактор и "отец" героев вселенной Marvel Стэн Ли.