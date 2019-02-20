Вдова Децла чуть не умерла от сердечного приступа

Женщина перенервничала из-за сбора денег журналистом Романом Супером на съемки документального фильма об артисте.

Жена покойного репера Децла (Кирилл Толмацкий) Юлия чуть не умерла от сердечного приступа.

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Причиной стала новость о том, что журналист Роман Супер планирует снять документальный фильм про артиста и объявил сбор денег. Об этом на своей странице в Instagram написал 13-летний сын репера Антоний.

"И из-за того, что Супер собирал деньги на свой фильм, у моей мамы от горя и стыда очень сильно усилилось давление и она чуть не умерла от сердечного приступа, еле успела выпить таблетки от сердца. Спасибо, что рядом были друзья", - написал парень.

По его словам, семья Децла идею о съемках фильма не поддерживает, так как считают, что журналист решил заработать таким образом на имени популярного некогда артиста.

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"Роман решил заработать на человеке после его смерти, хотя мой папа всегда был против этого и 99%, а то и 100%, денег отдавал на благотворительность. Тем более, откуда Роман возьмёт материал, если ни я, ни мать и бабушка не дадут ему интервью?.. Проблема в том, что мы еле-еле перебиваемся без денег, а тут какой-то левый мужик на честном имени моего отца решил заработать 3 с половиной лимона. Ну простите, что назвал его тварью, я был в глубоком ужасе и бешенстве... Если Супер хочет снять фильм, пусть снимает на свои деньги... Я чуть не остался сиротой, это серьезно!", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Децл умер в ночь на 3 февраля, после выступления в ижевском клубе «Пош». Ему было всего 35 лет. Предварительной причиной смерти музыканта называют остановку сердца.

Артист прославился в начале двухтысячных годов. Его дебютный альбом «Кто? ты» (2000) входит в число самых продаваемых альбомов в РФ, с тиражом более миллиона экземпляров.