Ариана Гранде повторила рекорд The Beatles, заняв первые три строчки Billboard

После The Beatles в течение 55 лет занять сразу три первых строчки чарта никому не удавалось.

Американская певица Ариана Гранде повторила рекорд The Beatles, попав сразу на три верхние позиции хит-парада Billboard Hot 100.

Читайте такжеКлип Арианы Гранде о бывших парнях побил рекорд и дал сбой на канале YouTube (видео)

В «тройку» вошли композиции из нового альбома певицы «Thank U, Next» - 7 Rings, Break Up With Your Girlfriend, I am Bored и Thank U, Next.

Группа The Beatles поставила аналогичный рекорд в 1964 году. В топ-3 тогда были включены песни Can't Buy Me Love, Twist and Shout и Do You Want to Know a Secret. После этого в течение 55 лет занять сразу три первых строчки чарта никому не удавалось.