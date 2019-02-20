Леди Гага разорвала отношения со своим женихом

Печальную новость подтвердил представитель исполнительницы.

Певица Леди Гага, с которой в октябре 2018 года помолвился ее агент Кристиан Карино, вновь пополнила ряды завидных невест.

Читайте такжеСМИ сообщили о помолвке Леди Гаги

Так, после нескольких лет отношений певица и ее агент решили разорвать помолвку и разойтись. Печальную новость подтвердил представитель артистки, передает ТСН со ссылкой на People.

"Отношения иногда заканчиваются. Они разошлись недавно, без всякой драматической истории", – прокомментировал помощник Леди Гаги.

О том, что пара уже не вместе, слухи появились после премии "Грэмми", куда исполнительница пришла без обручального кольца. Причины разрыва отношений пока не известны.

Леди Гага и Кристиан Карино начали встречаться в феврале 2017 года, когда пришли вместе на "Суперкубок". В октябре 2018 года в СМИ появилась информация, что Карино сделал предложение артистке.