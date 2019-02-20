Меган Маркл в Нью-Йорке провела вечеринку для друзей и встретилась с папарацци (фото)

Герцогиня Сассекська провела вечеринку baby shower и собрала всех своих друзей в Нью-Йорке.

Вчера беременную герцогиню сфотографировали возле отеля The Mark, где согласно слухам и состоялась пати в честь рождения ее будущего ребенка.

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Говорят даже, что некоторые гости были с подарками оформленными в зелено-голубых тонах, и в СМИ уже говорят, что это намекает на то, что Меган ждет мальчика, передает ТСН.

Известно, что в Нью-Йорке герцогиня вместе с подругой Эбигейл Спенсер посетила музей Met Breuer и отель The Surrey (что герцогиня там делала или с кем встречалась – не известно). После она вернулась к отелю The Mark, где ее уже поджидала толпа фотографов.

В этот день герцогиня была одета в пальто William Vintage, узкие черные джинсы Hatch Denim, бежевые туфли Stuart Weitzman, а в руках несла большую сумку от Carolina Herrera. Также на лице у герцогини были большие солнцезащитные очки Le Specs. Меган имела счастливый вид и была явно рада встретиться с друзьями и прессой, с которой так давно не общается вот так по-голливудски.