Стало известно, кто после Карла Лагерфельда возглавит модный дом Chanel

После смерти легендарного дизайнера на смену ему придет Вирджиния Виард.

Сегодня, 19 февраля на 86-году жизни скончался легендарный модельер, креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд.

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По сообщению французского издания Liberation, отныне пост главного дизайнера дома моды Chanel займет Вирджиния Виард, передает ТСН.

Отмечается, что до смерти Лагерфельда Виард была его музой, другом, заместителем и ближайшим партнером более 30 лет. Именно с ней Лагерфельд выходил приветствовать гостей своих показов последние несколько сезонов.

Как сообщает vogue.ru, в Chanel Виард попала в 1987 году в качестве интерна студии вышивания. Карл Лагерфельд практически сразу заметил ее талант и через четыре года назначил ее студийным директором. После этого главной обязанностью Вирджинии Виар было воплощать эскизы Карла Лагерфельда в жизни. Она руководила творческой командой, занималась закупками тканей, фурнитуры и других необходимых для создания коллекций элементов, а также контролировала качество готовых изделий. Виар играла важную роль в создании всех коллекций модного дома.

Как сообщал УНИАН, сегодня умер легендарный немецкий модельер Карл Лагерфельд. Однако, точная причина смерти пока неизвестна. Сообщается, что накануне, 18 февраля, Лагерфельд был экстренно госпитализирован.