На сцене церемонии "Оскар" будет 40 тысяч роз (фото, видео)

Организаторы "Оскара" назвали роскошное убранство сцены "Облаком кристаллов".

Уже в это воскресенье, 24 февраля, в Лос-Анджелесе пройдет церемония "Оскар".

Главный сценограф церемонии Дэвид Коринс приоткрыл интригу, как будет выглядеть сцена.

Сцену премии Оскар-2019 украсили множеством волнообразных золотых и синих слоев, которые весят около 725 килограммов. Кроме этого, она будет украшена 40 тысячами настоящих роз.

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Как пишет Vogue.ua, Дэвид – один из главных сценографов индустрии, который активно работает на Бродвее, создавал декорации для мюзикла "Гамильтон" и был номинирован на "Оскар". Свою сценографию для "Оскара" Дэвид называет "кристаллическим облаком", а главным ее элементом будут 40 тысяч живых роз.

Художник признался, что идея его декораций основана на принципах инклюзивности и дружественности.

"В дизайне я использовал теплые и мягкие формы, которые создадут уютную атмосферу не только для тех, кто будет в зале, но и для зрителей, которые будут смотреть трансляцию дома", - написал художник

Вес декораций – 725 килограммов.

Напомним, что в этом году церемония "Оскар" впервые пройдет без основного ведущего. После того, как из-за скандала в связи с гомофобными высказываниями актер Кевин Харт отказался вести церемонию, организаторы "подключили" к церемонии целый ряд знаменитостей, которые будут выходить на сцену – это Дэниел Крэйг, Вупи Голдберг, Бри Ларсон, Дженнифер Лопес, Гэри Олдмен, всего 13 голливудских звезд.