На сцене церемонии "Оскар" будет 40 тысяч роз (фото, видео)
Уже в это воскресенье, 24 февраля, в Лос-Анджелесе пройдет церемония "Оскар".
Главный сценограф церемонии Дэвид Коринс приоткрыл интригу, как будет выглядеть сцена.
Сцену премии Оскар-2019 украсили множеством волнообразных золотых и синих слоев, которые весят около 725 килограммов. Кроме этого, она будет украшена 40 тысячами настоящих роз.
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Как пишет Vogue.ua, Дэвид – один из главных сценографов индустрии, который активно работает на Бродвее, создавал декорации для мюзикла "Гамильтон" и был номинирован на "Оскар". Свою сценографию для "Оскара" Дэвид называет "кристаллическим облаком", а главным ее элементом будут 40 тысяч живых роз.
Художник признался, что идея его декораций основана на принципах инклюзивности и дружественности.
"В дизайне я использовал теплые и мягкие формы, которые создадут уютную атмосферу не только для тех, кто будет в зале, но и для зрителей, которые будут смотреть трансляцию дома", - написал художник
Вес декораций – 725 килограммов.
1st look at my design for the 91st Academy Awards. I think we can all agree that the world is filled with too many straight lines & rigid thinking. For this years #oscars I have designed a world based on the ideas of inclusion & community. The design uses warm welcoming shapes that will not only reach out & wrap around the audience but towards the viewers at home. We call this piece the CRYSTAL CLOUD. It’s only one of many looks for the #oscars on February 24 (a week from today). It weighs 1600 lbs & I can tell you (because we teched it yesterday) that it’s truly spectacular in person. Can’t wait for you all to see what we are cooking up for the telecast. Did I mention we have about 40,000 real roses on stage?
Напомним, что в этом году церемония "Оскар" впервые пройдет без основного ведущего. После того, как из-за скандала в связи с гомофобными высказываниями актер Кевин Харт отказался вести церемонию, организаторы "подключили" к церемонии целый ряд знаменитостей, которые будут выходить на сцену – это Дэниел Крэйг, Вупи Голдберг, Бри Ларсон, Дженнифер Лопес, Гэри Олдмен, всего 13 голливудских звезд.