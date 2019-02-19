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Вечеринка для самых близких друзей: Меган Маркл организует Baby shower в Нью-Йорке

16:50, 19 февраля 2019
Мир
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В США Меган планирует немного повеселиться \ Wikimedia Commons

С тех пор, как герцогиня Сассекская Меган Маркл стала супругой британского принца Гарри, она редко бывает в Америке и еще реже видится с друзьями. Но вечеринку Baby shower решила провести именно там.

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Как сообщают западные источники, беременная герцогиня прилетела в Нью-Йорк, где планирует небольшую вечеринку в честь рождения будущего ребенка, передает ТСН. Американцы очень чтут традицию организовывать Baby shower накануне родов и Меган решила устроить себе маленький праздник.

В Нью-Йорк герцогиня прилетела сама, без принца Гарри, он сегодня посетил краткосрочную инициативу "Fit and Fed" в Стритеме в Лондоне. Эта кампания направлена на предоставление детям и молодежи бесплатного доступа к занятиям и питательному обеду во время школьных каникул.

Так что пока Гарри работает, Меган планирует немного повеселиться. На пати приглашена ее близкая подруга и стилист Джессика Малруни. Она тоже прилетела в Нью-Йорк. Ходят слухи, что вечеринка состоится в отеле на Верхнем Ист-Сайде, где Малруни будет координировать все.

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Теги: #США#принц Гарри и Меган Маркл